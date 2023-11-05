Каменска-Уральский велосипедист, подозреваемый в убийстве 16-летней девушки, предоставил новые показания, но позднее от них отказался.
Мужчина, на которого полиция возложила подозрение в убийстве молодой жительницы Свердловской области, изначально настойчиво отрицал свою вину. Внезапно он признал, что пытался завести знакомство с 16-летней девушкой.
По его словам, после её отказа он насильно увёл её с тропы в парке и повалил на землю.
"Девочка кричала, и он положил ей руку на шею, но не душил", — рассказал Е1 источник в силовых структурах.
Сначала мужчина признался в своих действиях. Однако впоследствии он отказался от своих слов и заявил, что оговорился.
Экспертное заключение не выявило следов изнасилования и удушения на теле погибшей девушки. В связи с этим возник вопрос о необходимости проведения дополнительной экспертизы. Однако для этого потребуется вынуть тело из могилы.
Девушка исчезла вечером 8 августа в Каменске-Уральском. Она вернулась из Екатеринбурга и направилась домой, но так и не добралась до места назначения. На следующий день её тело было обнаружено в лесной полосе. При этом признаков насильственных действий на теле не было. В интернете разместили видео, на котором видно, как девушку преследует велосипедист. Мужчина был задержан и обвинён в убийстве и краже мобильного телефона девушки, но он отрицал свою вину, утверждая, что случайно наткнулся на школьницу без сознания и взял у неё телефон.
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