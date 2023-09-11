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У подозреваемого в убийстве 16-летней девушки в Свердловской области из Каменска-Уральского могли быть ещё жертвы

2:42
Происшествия

В Свердловской области ведётся расследование загадочной смерти 16-летней девушки из Каменска-Уральского. Существуют версии, что её жизнь оборвалась в результате преступления.

У подозреваемого в убийстве 16-летней девушки в Свердловской области из Каменска-Уральского могли быть ещё жертвы
Фото: мвд.рф / Архивное фото

Задержание подозреваемого произошло только после того, как отец погибшей обратился с жалобой к председателю Следственного комитета России. В данном деле имеются некоторые несоответствия, сообщает РИА Новости.

Вечером 8 августа девушка вернулась в Каменск-Уральский на электричке из Екатеринбурга, где она подавала документы в педагогический колледж. Расстояние от вокзала до её дома составляло немного больше пяти километров, и так как автобусы уже не ходили, она решила идти пешком.

Девушка связалась с отцом и предупредила его, что направляется домой. По пути она также отправила видеосообщение своему парню. Однако девушка так и не появилась дома и перестала отвечать на звонки.

На следующий день родители обратились в полицию, и волонтёры присоединились к поиску пропавшей. Вечером один из них обнаружил тело девушки в лесной зоне. Её мобильного телефона при ней не было.

Обычно после исчезновения несовершеннолетних лиц автоматически возбуждается уголовное дело по статье "Убийство". Однако в данном случае следователи считали, что нет прямых доказательств преступления. Одной из основных версий стала возможность отравления неизвестным веществом.

После жалобы отца погибшей 29 августа председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину материалы дела передали в региональное управление, и подозреваемый в убийстве был задержан в скором времени.

35-летний рабочий Синарского Трубного завода был обвинён по статьям "Убийство" и "Кража". Мобильный телефон девушки обнаружили в закопанном состоянии рядом с её телом, и на нем нашли отпечатки пальцев подозреваемого.

Обвиняемый признался только в краже смартфона. По его словам, он действительно следовал за девушкой на велосипеде, но без какой-либо злой цели. Затем, по его версии, девушка внезапно упала и потеряла сознание в лесной зоне. Подозреваемый взял её телефон, однако не смог разблокировать его и закопал.

Следователи также проверяют его на возможное участие в других аналогичных преступлениях. Есть свидетельства из интернета, что обвиняемый ранее домогался женщин, поэтому возможно, что у него есть другие жертвы.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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