В Свердловской области бабушка пыталась убить внука, выбросив его в окно

1:21 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Престарелой жительнице Кушвы назначат принудительное лечение из-за психического расстройства после попытки убийства её трехлетнего правнука.

Фото: мвд.рф

Трагическое событие едва не произошло вечером 15 октября 2022 года. Согласно информации от правоохранительных органов, в состоянии алкогольного опьянения женщина собиралась убить ребёнка: она посадила его на подоконник балкона на втором этаже и с силой выбросила в окно. Мальчик упал с высоты 4,9 метра, получив удар в голову и несколько ушибов. К счастью, ребёнка своевременно доставили к медикам, и в настоящее время его жизни ничто не угрожает.

"Сообщение поступило от соседки, которая услышала крики во дворе дома. Полицейские обнаружили пенсионерку в ее же квартире", — рассказал пресс-секретарь главка МВД региона Валерий Горелых.

Кушвинский городской суд вынес решение о применении принудительной меры медицинского характера в отношении пенсионерки: она будет находиться на лечении в специализированной больнице, предоставляющей психиатрическую помощь амбулаторно.

Ранее сообщалось, что в Тольятти мужчина пытался убить бывшую возлюбленную на фоне ревности.

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