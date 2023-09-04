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В Тольятти мужчина пытался убить бывшую возлюбленную на фоне ревности

1:21
Происшествия

На улице Механизаторов в Тольятти случилась трагедия. Ревнивый мужчина напал на свою бывшую сожительницу, используя нож. По информации kp. ru, девушка выжила и сумела привлечь внимание прохожих, вызвав на помощь.

В Тольятти мужчина пытался убить бывшую возлюбленную на фоне ревности
Фото: мвд.рф

События развернулись 2 сентября. Общественный деятель по вопросам ЖКХ Дмитрий Ревякин, направляясь на встречу с гражданами, услышал женский крик. По его словам, он увидел девушку, державшуюся за живот и истекающую кровью. Мужчина уложил пострадавшую на тротуар, вызвал скорую помощь и полицию.

Девушка рассказала, что недавно ссорилась с нападавшим и выгнала его из дома. Вечером того дня она вышла погулять со своими собаками. Бывший партнёр поджидал её во дворе, но вместо того, чтобы попробовать разрешить конфликт, он решил, что "никто не должен иметь дело с ней". Он напал на неё с ножом и скрылся в неизвестном направлении.

Пострадавшую доставили в больницу, её состояние стабильное.

Нападавшего пока не нашли, но он появился в социальных сетях, где попытался оправдать свой поступок. Мужчина опубликовал пост, в котором назвал свою бывшую "ведьмой", а себя объявил жертвой ревности и безумной любви.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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