В Тольятти мужчина пытался убить бывшую возлюбленную на фоне ревности

1:21 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На улице Механизаторов в Тольятти случилась трагедия. Ревнивый мужчина напал на свою бывшую сожительницу, используя нож. По информации kp. ru, девушка выжила и сумела привлечь внимание прохожих, вызвав на помощь.

Фото: мвд.рф

События развернулись 2 сентября. Общественный деятель по вопросам ЖКХ Дмитрий Ревякин, направляясь на встречу с гражданами, услышал женский крик. По его словам, он увидел девушку, державшуюся за живот и истекающую кровью. Мужчина уложил пострадавшую на тротуар, вызвал скорую помощь и полицию.

Девушка рассказала, что недавно ссорилась с нападавшим и выгнала его из дома. Вечером того дня она вышла погулять со своими собаками. Бывший партнёр поджидал её во дворе, но вместо того, чтобы попробовать разрешить конфликт, он решил, что "никто не должен иметь дело с ней". Он напал на неё с ножом и скрылся в неизвестном направлении.

Пострадавшую доставили в больницу, её состояние стабильное.

Нападавшего пока не нашли, но он появился в социальных сетях, где попытался оправдать свой поступок. Мужчина опубликовал пост, в котором назвал свою бывшую "ведьмой", а себя объявил жертвой ревности и безумной любви.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.