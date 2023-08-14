Под Тольятти успешно потушили лесной пожар площадью более 17 га

1:11 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На территории под Тольятти удалось успешно потушить пожар в низовой части леса, охвативший площадь в 17,1 гектара. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официальный пресс-релиз от пресс-службы Главного управления МЧС по Самарской области.

Фото: facenook.com/ МЧС России

Согласно данным, полученным 14 августа в 13:45, пожар в 78-м квартале Новобуянского лесничества Узюковского участкового лесничества, расположенного в Ставропольском районе, был успешно ликвидирован. Пожар охватил площадь в 17,1 гектара, включая лесную зону размером 4,7 гектара и травяную местность, где его площадь составила 12,4 гектара.

Региональное управление МЧС добавило, что предыдущим информационным сообщением, поступившим 13 августа, сообщалось о горении сухой травы на площади 3,5 гектара, а также о пожаре в лесной зоне, занимающей площадь 1 гектар в пригороде Тольятти.

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