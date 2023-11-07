Россиянин закрыл угонщика в своем автомобиле и вызвал полицию

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Воронеже водитель самостоятельно задержал мужчину, который пытался похитить его автомобиль. Об этом сообщили в информационной службе местного Управления Министерства внутренних дел России.

Фото: CreativeCommons by houstondwi_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Полиция получила информацию о попытке угона автомобиля ВАЗ-21099 от его владельца. 56-летний мужчина позвонил в дежурную часть и уведомил о том, что он заметил неизвестного, пытающегося вскрыть дверь его автомобиля, припаркованного во дворе дома на улице 9 Января.

Злоумышленник проник в салон машины, но владелец не растерялся. Он активировал сигнализацию с помощью ключа, заблокировав вора внутри машины, после чего вызвал правоохранителей.

Сотрудники дорожной полиции задержали подозреваемого и доставили его в полицейский участок. Оказалось, что 29-летний задержанный оказался уже ранее судимым за совершение аналогичных преступлений. Он признал свою вину и был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.



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