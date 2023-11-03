ФСБ накрыла крупную нарколабораторию в Смоленске

1:06 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Два подозреваемых использовали интернет-магазины, администрируемые с территории Украины.

Фото: http:// nac.gov.ru

46-летний мужчина и его 37-летний соучастник арендовали овощехранилище, где организовали производство запрещённых веществ в крупном масштабе.

В результате обыска было изъято более 3 кг готового наркотического вещества, а также более 1000 литров химических реагентов и оборудование для его производства.

Установлено, что подозреваемые использовали нелегальные интернет-магазины, администрируемые с территории Украины, для продажи наркотиков в нескольких регионах России.

В настоящее время в отношении задержанных мужчин возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК России, которая предусматривает наказание за незаконное производство и сбыт наркотических средств в особо крупных размерах. Следствие продолжает работу по раскрытию других возможных участников сети нелегального производства и сбыта мефедрона.