Два подозреваемых использовали интернет-магазины, администрируемые с территории Украины.
46-летний мужчина и его 37-летний соучастник арендовали овощехранилище, где организовали производство запрещённых веществ в крупном масштабе.
В результате обыска было изъято более 3 кг готового наркотического вещества, а также более 1000 литров химических реагентов и оборудование для его производства.
Установлено, что подозреваемые использовали нелегальные интернет-магазины, администрируемые с территории Украины, для продажи наркотиков в нескольких регионах России.
В настоящее время в отношении задержанных мужчин возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК России, которая предусматривает наказание за незаконное производство и сбыт наркотических средств в особо крупных размерах. Следствие продолжает работу по раскрытию других возможных участников сети нелегального производства и сбыта мефедрона.
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