В Уэльсе курьер залез в кровать к заказчице и попытался ее изнасиловать

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Кардиффе доставщик продуктов попытался забраться в постель клиентки и поцеловать ее. Эту информацию предоставила газета The Sun, сообщает Газета.Ru.

Фото: wikimedia.org by IvanA is licensed under CC BY-SA 4.0

Работник службы доставки еды Deliveroo принял заказ через мобильное приложение и доставил его клиентке, несмотря на то, что она уже отменила его. Позднее мужчина заметил, что входная дверь была открыта, и, воспользовавшись этой возможностью, вошел в дом и забрался в постель женщины. При этом на первом этаже дома спал ее молодой человек.

Затем незваный гость совершил насильственные действия сексуального характера и попытался поцеловать женщину. Потерпевшая оттолкнула доставщика, после чего он извинился, но настоял на том, чтобы остаться. В конечном итоге хозяева дома были вынуждены выгнать его силой.

Сначала курьер отрицал свою вину, но позже признался, что незаконно проник в жилище и совершил сексуальное нападение. Ему было вынесено приговор на два года и восемь месяцев тюремного заключения.

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