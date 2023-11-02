В Екатеринбурге мать, убившую троих детей, оставят без уголовного наказания

1:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Екатеринбурге завершилось расследование громкого дела Анастасии Петровой, которая в декабре прошлого года убила троих своих детей. В ужасной трагедии она задушила двух сыновей в возрасте 10 и 15 лет, а также пятимесячную младшую дочь. При этом женщина оставила предсмертную записку. В ней она объявила, что совершила это деяние, чтобы спасти своих детей от попадания в ад.

Фото: wikimedia.org by Pulux11 is licensed under CC BY-SA 4.0

В отношении матери возбудили уголовное дело по статье 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации ("Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"). Однако из-за признания её невменяемой ей не будет присуждён реальный срок.

По словам руководителя третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации по Екатеринбургу Александра Сапегина, согласно заключению последнего психиатрического экспертного исследования, Петрова не осознаёт фактического характера своих действий и не способна управлять ими. Она нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинском учреждении, предоставляющем психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Дело передадут в прокуратуру и суд, где будет решаться вопрос о направлении Петровой на принудительное лечение.

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