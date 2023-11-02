В Ленобласти у школьницы, которая пожаловалась на боль в животе, обнаружили беременность

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ленинградской области 12-летняя школьница посетила врача из-за животных болей, и позже оказалось, что у неё беременность. Эту информацию сообщили 78. ru.

Фото: openverse by flequi is licensed under CC BY 2.0

Девочку из России госпитализировали во Всеволожском районе Ленинградской области. Врачи выявили у неё риск выкидыша. Предварительно, школьница находится в состоянии средней степени тяжести.

Похожий случай произошёл в Красноярске, где мать 11-летней девочки обнаружила её беременность только на шестом месяце. Обращение в больницу стало результатом жалоб девочки на боли и странные ощущения в животе.

Ещё один аналогичный случай зарегистрирован на Кубани, где 1-летняя ученица обратилась в медицинское учреждение с интенсивными животными болями, в ходе обследования выявили у подростка беременность. Вскоре у неё начались схватки, и её экстренно госпитализировали в акушерское отделение больницы.

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