Ученые расшифровали календари беременности женщин в наскальных рисунках

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Научные исследования в области палеонтологии продвинулись на новый уровень благодаря открытиям, сделанным в Каповой пещере на территории заповедника "Шульган-Таш". По информации от "РИА Новости", ученые из Башкортостана расшифровали информацию о беременности древних женщин, изображенную на наскальных рисунках.

Фото: Wikipedia

Исследователи обнаружили на стенах пещеры изображения, связанные с поклонением материнству и приписанные, как им кажется, женским художницам древности. Одним из значимых открытий является то, что древние художники не только следили за лунными циклами, но также внимательно фиксировали состояние беременности. Символы "Y" и "⅄", нарисованные на стенах пещеры, судя по мнению экспертов, указывают на успешное завершение беременности и, следовательно, на случаи потери ребенка или плода.

По словам ученых, это явление имеет схожие аналогии с артефактами, связанными с беременностью у животных. Например, известный рисунок "Большая лошадь" на самом деле представляет беременную лошадь. Это позволяет предположить, что первобытные люди вели учет рождения домашних животных, поскольку успешное развитие скотоводства было важным для выживания общины.

Эти результаты открывают новые перспективы в изучении старых традиций и практик, связанных с репродуктивным здоровьем и рождением. Ученые надеются, что это открытие поможет более глубоко понять социокультурные аспекты первобытных общин и их отношение к рождению и материнству.

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