Экс-футболиста сборной России Бугаева задержали в Краснодаре с полкило мефедрона

1:11 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В столице Краснодарского края полицейские задержали 42-летнего бывшего защитника российской сборной по футболу Алексея Бугаева, в кармане толстовки у него нашли свёрток с 500 граммами синтетического наркотика мефедрон.

Фото: Андрей Ковалев / Правда.ру

По данным Telegram-канала Mash, во время задержания экс-футболист оказал сопротивление, поэтому его скрутили, доставили в участок, а позже избрали меру наказания — семь суток административного ареста.

Но за решеткой бывший спортсмен может задержаться очень надолго. Максимальная санкция по уголовной статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере предусматривает пожизненное заключение.

В 2004 году Бугаев входил в состав сборной России и на чемпионате Европы провел два матча против команд Греции и Португалии.

Свою футбольную карьеру он завершил в ФК "Краснодар" в возрасте всего 29 лет. Известно, что спортсмен приобщился к алкоголю, что привело к расставанию с большим футболом и поставило крест на возможной работе в качестве тренера.

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