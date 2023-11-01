Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украинцы вне себя: Ляшко, вместо того чтобы воевать, распевает русские песни
Захарова назвала цинизмом переодевание сына Блинкена "под Зеленского" на Хэллоуин
Асмус намекнула, что Александр Петров всячески пытается лишить ее работы
Эксперт Темкин заявил, что через 10 в космосе появятся свои пираты
Немецкий бизнесмен Дотком: Запад впустую тратит деньги на поддержку Украины
Психолог Афанасьева рассказала о тяжелом состоянии Пугачёвой
Выяснилось, откуда в квартире убитых пенсионеров в Екатеринбурге взялись миллионы: деньги выручены за дом
Татьяна Буланова из суеверия намерена скрывать беременность
ХАМАС опубликовал список иностранцев, которые смогут покинуть сектор Газа 1 ноября

Экс-футболиста сборной России Бугаева задержали в Краснодаре с полкило мефедрона

1:11
Происшествия

В столице Краснодарского края полицейские задержали 42-летнего бывшего защитника российской сборной по футболу Алексея Бугаева, в кармане толстовки у него нашли свёрток с 500 граммами синтетического наркотика мефедрон.

Экс-футболиста сборной России Бугаева задержали в Краснодаре с полкило мефедрона
Фото: Андрей Ковалев / Правда.ру

По данным Telegram-канала Mash, во время задержания экс-футболист оказал сопротивление, поэтому его скрутили, доставили в участок, а позже избрали меру наказания — семь суток административного ареста.

Но за решеткой бывший спортсмен может задержаться очень надолго. Максимальная санкция по уголовной статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере предусматривает пожизненное заключение.

В 2004 году Бугаев входил в состав сборной России и на чемпионате Европы провел два матча против команд Греции и Португалии.

Свою футбольную карьеру он завершил в ФК "Краснодар" в возрасте всего 29 лет. Известно, что спортсмен приобщился к алкоголю, что привело к расставанию с большим футболом и поставило крест на возможной работе в качестве тренера.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Оскандалившийся Дмитрий Назаров решил подзаработать, но его план провалился

Актёр Дмитрий Назаров после эмиграции во Францию хотел вернуться в Россию, но потерпел фиаско.

Вернувшемуся из Франции актёру Дмитрию Назарову отказали в выступлении в России
Россиян обязали установить систему ABS на автомобили с 1 декабря 2023 года
Россиян обязали установить систему AБС на автомобили с 1 декабря 2023 года
Врач Александра Филева рассказала, что могут предпринять люди для продления своей жизни
Россиянин пожаловался в полицию на жену-учительницу из-за совращения школьника
Разрушая Газу, Израиль настраивает против себя мир Андрей Николаев Террор против инородцев — традиционная политика Турции Сергей Лебедев Бойцы ВС РФ группировки "Днепр" ждут от генерала Теплинского "сюрпризов" Любовь Степушова
Российская армия впервые обогнала ВС США по совокупной мощи
Ученые назвали самые полезные продукты для людей с ожирением и диабетом
ВС РФ стали армией №1 в мире - почему военспецы не согласны
ВС РФ стали армией №1 в мире - почему военспецы не согласны
Последние материалы
Асмус намекнула, что Александр Петров всячески пытается лишить ее работы
Эксперт Темкин заявил, что через 10 в космосе появятся свои пираты
Немецкий бизнесмен Дотком: Запад впустую тратит деньги на поддержку Украины
Психолог Афанасьева рассказала о тяжелом состоянии Пугачёвой
Выяснилось, откуда в квартире убитых пенсионеров в Екатеринбурге взялись миллионы: деньги выручены за дом
Татьяна Буланова из суеверия намерена скрывать беременность
ХАМАС опубликовал список иностранцев, которые смогут покинуть сектор Газа 1 ноября
В Красноярске женщине с долгами и без военного билета предложили пойти на службу по контракту
Россиянам рассказали о бюджетном кроссовере с полным приводом
Обычные вещи в багажнике, за которые ГИБДД наложит серьезный штраф
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников