Звезда американского сериала "Друзья" Мэтью Перри утонул в джакузи на своей вилле в Лос-Анджелесе.
Как сообщили американские СМИ, актёра нашли в джакузи. Известно, что при обыске в доме Перри не обнаружили наркотики и другие запрещённые вещества.
Актёру было 54 года, передаёт TMZ.
"Судя по всему, утонул. Наши источники сообщают, что сотрудники службы экстренного реагирования примчались по вызову об остановке сердца", — сообщили в издании.
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