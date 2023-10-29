Умер звезда сериала "Друзья" Мэтью Перри

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Звезда американского сериала "Друзья" Мэтью Перри утонул в джакузи на своей вилле в Лос-Анджелесе.

Фото: скриншот из сериала

Как сообщили американские СМИ, актёра нашли в джакузи. Известно, что при обыске в доме Перри не обнаружили наркотики и другие запрещённые вещества.

Актёру было 54 года, передаёт TMZ.

"Судя по всему, утонул. Наши источники сообщают, что сотрудники службы экстренного реагирования примчались по вызову об остановке сердца", — сообщили в издании.

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