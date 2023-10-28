В МВД Карелии прокомментировали сообщения о минировании учебных заведений

1:06 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Министерство внутренних дел Республики Карелия прокомментировало информацию о сообщениях о "минировании" школ и училищ. Представители ведомства призвали общественность не переживать из-за спам-сообщений и также раскрыли источники этих уведомлений.

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Представитель МВД Карелии разъяснил, что массовые сообщения о минировании учебных заведений поступают из-за границы. Некоторые из них связаны с Соединенными Штатами, а одно из местоположений указало на Атлантический океан. По всей видимости, за этим стоит использование так называемых ботов и айпи-телефонии. Это делается с целью оказания психологического воздействия на население, сообщает karelinform.ru.

Представитель МВД подчеркнул, что ни одно из сообщений о заложенных взрывчатых устройствах не подтвердилось. Сотрудники ведомства также призвали общественность сохранять спокойствие и не поддаваться панике, учитывая, что сообщения о минировании стали более частыми с начала СВО.

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Минирование в Школах в 2022