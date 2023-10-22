В Красноярске экстренно посадили самолёт из-за военного, требовавшего открыть дверь

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Экипаж самолёта, выполнявшего рейс Владивосток — Москва, был вынужден экстренно посадить воздушное судно на запасном аэродроме в Красноярске.

Фото: Openverse

Как сообщает Baza, такое решение приняли из-за 32-летнего военнослужащего десантно-штурмовой бригады одной из приморский частей, который во время полёта потребовал открыть дверь.

Отмечается, что бортпроводники попросили мужчину успокоиться, однако пассажир продолжил нарушать правила поведения в самолёте.

Он устремился к кабине пилотов, чтобы лично обсудить с ними возникшие проблемы. Из-за начавшегося конфликта экипажу пришлось срочно приземляться.

В Красноярске военнослужащий был задержан правоохранителями.

Ранее стало известно, что самолёт, летевший из Москвы в Томск, совершил экстренную посадку в Новосибирской области из-за отказа двигателя. Пассажиры не пострадали в результате инцидента.