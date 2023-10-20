Самолёт следующий рейсом "Москва — Томск" экстренно сел в Новосибирске из-за отказа двигателя

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Авиалайнер Boeing 737-800, принадлежащий авиакомпании S7 Airlines, который выполнял рейс из Москвы в Томск, пришлось совершить аварийную посадку в аэропорту Новосибирска в пятницу.

Фото: Openverse

Ситуация возникла из-за технической неисправности одного из двигателей, как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Экипажем воздушного судна авиакомпании "Сибирь" ввиду некорректной работы одной силовой установки принято решение о посадке в международном аэропорту Новосибирск имени Покрышкина", — говорится в сообщении.

Известно, что самолёт посадили без инцидента, никто из пассажиров и экипажа не пострадал.

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