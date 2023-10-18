Женщина умерла на борту рейса "Аэрофлота" из Москвы в Барнаул

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Россиянка умерла на борту рейса "Аэрофлота" из Москвы в Барнаул, сообщили в Центральном межрегиональное следственном управлении на транспорте СК РФ. Согласно информации, женщина неожиданно начала задыхаться во время полёта.

Фото: Openverse

Борт, следовавший из Москвы в Барнаул, экстренно сел в Екатеринбурге.

"В ходе совершения посадки бортпроводниками проводились необходимые реанимационные мероприятия, однако они положительного результата не принесли", — говорится в сообщении.

На посадочной полосе борт встретила карета скорой помощи, но спасти женщину не удалось.

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