В Нижнем Новгороде мошенники обманули женщину на 8,8 млн рублей

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Канавинского района Нижнего Новгорода стала новой жертвой мошенников. Нижегородка потеряла почти девять миллионов рублей, попав в ловушку лжесотрудников банка.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

По данным следствия, с 45-летней женщиной сначала связались "сотрудники полиции" через один из мессенджеров. Они предупредили ее о подозрительной операции на банковском счете. Затем в разговор вступил лжесотрудник банка, который убедил жертву следовать его инструкциям, чтобы "сохранить деньги".

В течение двух недель нижегородка поддерживала контакт с аферистами. За это время она одолжила у своих знакомых 3,5 миллиона рублей и взяла кредиты в пяти разных банках, а также обналичила три кредитные карты, на общую сумму 5,3 миллиона рублей. Все эти средства доверчивая женщина перевела на неизвестные счета, после чего мошенники прекратили связь, сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По данному инциденту было возбуждено уголовное дело.

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