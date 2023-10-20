В Новосибирской области многодетный отец утонул в яме с семечками

0:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Новосибирской области многодетный отец утонул в яме с семечками. Согласно информации, у мужчины остались трое детей.

Фото: openverse

В роковой день мужчина остался один на элеваторе в селе Половинном Новосибирской области

"Он через специальную воронку загружал семечку в хранилище на элеваторе, и провалился туда. Как упал — непонятно. В итоге его засыпало", — рассказали селяне "КП-Новосибирск".

У мужчины остались трое несовершеннолетних детей, старшему из которых 12 лет.

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