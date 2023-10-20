В Новосибирской области многодетный отец утонул в яме с семечками. Согласно информации, у мужчины остались трое детей.
В роковой день мужчина остался один на элеваторе в селе Половинном Новосибирской области
"Он через специальную воронку загружал семечку в хранилище на элеваторе, и провалился туда. Как упал — непонятно. В итоге его засыпало", — рассказали селяне "КП-Новосибирск".
У мужчины остались трое несовершеннолетних детей, старшему из которых 12 лет.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
В Екатеринбурге пропавшая полгода назад 38-летняя женщина отправила мужу сообщение со словами "я в аду" и попросила о помощи.