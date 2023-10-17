В штате Флорида мужчина проник в школу, съел семечки охранника и украл трусы

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель штата Флорида, 46-летний Эдвин Дехесус, 15 октября проник на территорию частной евангелическо-христианской школы в Форт Майерс. День был выходной и злоумышленника никто не остановил, сообщил местный телеканал NBC 2.

Фото: https://www.svezhayagazeta.ru

В само здание мужчина попасть не смог, но обыскал школьный автобус и гольф-кар, откуда украл мужские трусы и взамен оставил шляпу Микки-Мауса. В домике охраны он съел пакет семечек и устроил погром. Территорию школы Дехесус покинул около полуночи, прихватив чужой футляр от наушников.

О передвижениях мужчины сотрудники школы узнали, посмотрев записи с камер видеонаблюдения. В среду грабитель был задержан на автозаправочной станции по подозрению в краже со взломом.

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