Житель штата Флорида, 46-летний Эдвин Дехесус, 15 октября проник на территорию частной евангелическо-христианской школы в Форт Майерс. День был выходной и злоумышленника никто не остановил, сообщил местный телеканал NBC 2.
В само здание мужчина попасть не смог, но обыскал школьный автобус и гольф-кар, откуда украл мужские трусы и взамен оставил шляпу Микки-Мауса. В домике охраны он съел пакет семечек и устроил погром. Территорию школы Дехесус покинул около полуночи, прихватив чужой футляр от наушников.
О передвижениях мужчины сотрудники школы узнали, посмотрев записи с камер видеонаблюдения. В среду грабитель был задержан на автозаправочной станции по подозрению в краже со взломом.
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