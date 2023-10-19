Скорая помощь около 40 минут ехала к утонувшей в бассейне в Видном девочке

1:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По информации свидетельницы произошедшего, бригада скорой медицинской помощи достаточно долго добиралась до места происшествия, где пятилетняя девочка утонула в бассейне в городе Видном Ленинского городского округа. Согласно словам очевидцев, врачам звонили несколько раз. Когда очевидица пришла в бассейн со своими детьми, тренеры уже предпринимали попытки реанимации ребёнка.

Фото: openverse.org

"Мы увидели толпу, конечно, спросили что случилось. Потом, не став мешать, ушли в детский бассейн. Сказали, скорую уже вызвали. Звонили, по словам ребят вокруг, несколько раз. Мы минут 15-20 плавали. Потом нас попросили уйти. И только-только тогда приехала скорая. То есть, реально, я думаю, минут 30-40 она ехала. Ужасно", — поделилась очевидица с Телеканалом "360".

Собственных детей свидетельница отвела в игровую комнату. К тому времени девочку уже увезли медики.

По словам свидетельницы, утонувшая девочка находилась в бассейне с отцом. Свидетельница заключила, что произошла настоящая трагедия для семьи.

"Мне кажется, она купалась с отцом. И я не могу представить, как он скажет это своей жене", — отметила свидетельница.

Пятилетнюю девочку пытались спасти в течение более часа, но, к несчастью, действия врачей не увенчались успехом.

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