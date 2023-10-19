Медики из бригады скорой медицинской помощи (БСП) больше часа пытались спасти пятилетнюю девочку, которая утонула в бассейне в городе Видное Ленинского городского округа. Пресс-служба Минздрава Московской области подтвердила, что БСП прибыла на место происшествия через 20 минут после получения вызова, который поступил в 17:04.
Медики немедленно приступили к проведению реанимационных мероприятий, которые продолжались более часа. Несмотря на усилия врачей, девочку не удалось спасти, передаёт Телеканал "360".
Пресс-служба Минздрава Московской области также отметила, что бригады скорой медицинской помощи оборудованы портативными дефибрилляторами, которые применяются при необходимости.
Случай произошёл, когда девочка купалась в бассейне фитнес-клуба вечером. В какой-то момент её отец снял с неё спасательный жилет, и ребёнок остался без присмотра взрослых на некоторое время, что привело к трагедии.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Прокуратура Подмосковья внимательно контролирует процесс расследования и оценит соблюдение законодательства, а также исполнение обязанностей родителями.
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