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Жительница Ленобласти пропала в лесу после того, как сообщила близким об увиденном медведе

0:54
Происшествия

Волонтёры и близкие ищут в Ленинградской области 65-летнюю женщину, которая отправилась в лес и заблудилась. Об этом пишет 47news.

Жительница Ленобласти пропала в лесу после того, как сообщила близким об увиденном медведе
Фото: Openverse

Женщина пошла в лес за грибами 14 октября. Родные пенсионерки рассказали, что перед тем, как исчезнуть, жительница Ленобласти говорила по телефону с соседкой. В разговоре женщина сообщила, что встретила в лесу медведя и потеряла дорогу. После этого дозвониться до пропавшей не получалось.

Во время поисковой операции волонтеры видели следы обуви, однако помогающим в поисках собакам напасть на след не удалось.

Поиски пенсионерки с участием местных жителей продолжаются. Дело осложняется тем, что местность, на которой могла потеряться женщина, большая по площади, поэтому целиком осмотреть её пока не удалось.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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