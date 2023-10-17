Пожилая жительница Ленинградской области обнаружила у себя на даче гранатомёт

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пенсионерка, проживающая в деревне Волковицы, СНТ "Андреевка-1" Ломоносовского района Ленинградской области, обнаружила в своём дачном сарае боевой гранатомёт. Информацию об этом предоставили в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.

Фото: openverse.org

В ведомстве уточнили, что 66-летняя пенсионерка сама рассказала в полиции о своей находке, сделанной ею на дачном участке, в сарае. Женщина сочла, что найденное ею оружие напоминает одноразовый гранатомёт.

Полицейские выяснили, что оружие было собственностью её покойного супруга, ушедшего из жизни в 2022 году, который в 1990-е годы был участником боевых действий в Чечне.

После осмотра гранатомёта правоохранители выяснили, что он на самом деле является боевым.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.