Одесский суд приговорил погибшего замглавы администрации Херсонской области Стремоусова к пожизненному заключению

Малиновский районный суд Одессы приговорил погибшего год назад замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова к пожизненному заключению. Согласно информации, вердикт вынесли по нескольким статьям, в том числе за госизмену.

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Кроме прочего, украинская "Фемида" постановила конфисковать имущество Стремоусова.

"Суд признал его виновным и приговорил к девяти годам за коллаборационизм, 13 годам с конфискацией имущества за госизмену и к пожизненному заключению за госизмену в условиях войны", — передаёт "Страна.ua" в своём Telegram-канале.

Как пояснили в суде, приговор вынесен по той причине, что правоохранительные органы Незалежной не смогли подтвердить "факт смерти" замглавы администрации Херсонской области.

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