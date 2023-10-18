Малиновский районный суд Одессы приговорил погибшего год назад замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова к пожизненному заключению. Согласно информации, вердикт вынесли по нескольким статьям, в том числе за госизмену.
Кроме прочего, украинская "Фемида" постановила конфисковать имущество Стремоусова.
"Суд признал его виновным и приговорил к девяти годам за коллаборационизм, 13 годам с конфискацией имущества за госизмену и к пожизненному заключению за госизмену в условиях войны", — передаёт "Страна.ua" в своём Telegram-канале.
Как пояснили в суде, приговор вынесен по той причине, что правоохранительные органы Незалежной не смогли подтвердить "факт смерти" замглавы администрации Херсонской области.
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