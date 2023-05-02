В канале погибшего замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова появился новый пост

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

В Telegram-канале покойного заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова 2 мая появился пост.

Это фото с надписью белыми буквами на чёрном фоне: "Ничего не забудем, никого не простим. Одесса, Славянск. 2. 5. 2014". Внизу также есть подпись "Работайте, братья!".

Напомним замглавы Херсонской области Стремоусов, который выступал за присоединение региона к России, попал в смертельную аварию 9 ноября 2022 года. Тогда возникли предположения, что политика могли убить, а ДТП подстроить. Однако позже данная версия не подтвердилась.

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