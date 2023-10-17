Женщиной, находившейся за рулём Audi, которая сбила и после этого переехала девушку в подмосковном Щёлково, оказалась сотрудница управляющей компании "Паритет", пишет Газета.Ru.
Как рассказал журналистам очевидец Алексей, пострадавшую девушку увезли на скорой, насколько серьёзны её травмы, пока неизвестно.
Выяснилось, что сотрудница управляющей компании была "на взводе" — женщина пыталась скрыться с документами от журналистов, которые приехали снимать ролик. Алексей рассказал, что сотрудники УК начали разбегаться "как крысы с тонущего корабля", стараясь спрятать корпоративные документы.
"Сотрудница УК села в машину и в попытках убежать переехала девушку, после инцидента она даже не подходила к ней. Она сказала, что ей эту девушку под колеса подбросили. Из УК никого там не было — они разбежались, позакрывались по кабинетам, кинулись документы выносить из здания, в итоге оставили здание полностью открытым, забрали все, что нужно было, и сбежали", — рассказал очевидец.
Прохожие вызвали пострадавшей скорую, и прямо на дороге в ожидании медиков накрыли сбитую девушку пледами.
А началось всё с стихийного собрания жильцов, которые с жалобами на холодные батареи и вонь из подвалов собрались перед УК "Паритет". Как раз от недовольных жильцов сотрудница УК "Паритет" и пыталась сбежать в своей Audi A3, когда и допустила наезд на прохожую.
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