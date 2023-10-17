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Сбившая и переехавшая девушку в Щёлково владелица Audi сообщила, что ей "подбросили под колёса" пострадавшую

1:33
Происшествия

Женщиной, находившейся за рулём Audi, которая сбила и после этого переехала девушку в подмосковном Щёлково, оказалась сотрудница управляющей компании "Паритет", пишет Газета.Ru.

Сбившая и переехавшая девушку в Щёлково владелица Audi сообщила, что ей "подбросили под колёса" пострадавшую
Фото: Openverse

Как рассказал журналистам очевидец Алексей, пострадавшую девушку увезли на скорой, насколько серьёзны её травмы, пока неизвестно.

Выяснилось, что сотрудница управляющей компании была "на взводе" — женщина пыталась скрыться с документами от журналистов, которые приехали снимать ролик. Алексей рассказал, что сотрудники УК начали разбегаться "как крысы с тонущего корабля", стараясь спрятать корпоративные документы.

"Сотрудница УК села в машину и в попытках убежать переехала девушку, после инцидента она даже не подходила к ней. Она сказала, что ей эту девушку под колеса подбросили. Из УК никого там не было — они разбежались, позакрывались по кабинетам, кинулись документы выносить из здания, в итоге оставили здание полностью открытым, забрали все, что нужно было, и сбежали", — рассказал очевидец.

Прохожие вызвали пострадавшей скорую, и прямо на дороге в ожидании медиков накрыли сбитую девушку пледами.

А началось всё с стихийного собрания жильцов, которые с жалобами на холодные батареи и вонь из подвалов собрались перед УК "Паритет". Как раз от недовольных жильцов сотрудница УК "Паритет" и пыталась сбежать в своей Audi A3, когда и допустила наезд на прохожую.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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