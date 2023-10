Your browser does not support the audio element.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге пятерых участников группы, которых подозревают в совершении противоправных действий по отношению к гражданам и размещении видеороликов с ними в интернете, сообщается в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел.

Фото: "Handcuffs with black background" by JobsForFelonsHub is licensed under CC BY 2.0.