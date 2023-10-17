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В Петербурге задержаны пятеро нападавших на прохожих

0:54
Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге пятерых участников группы, которых подозревают в совершении противоправных действий по отношению к гражданам и размещении видеороликов с ними в интернете, сообщается в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел.

В Петербурге задержаны пятеро нападавших на прохожих
Фото: "Handcuffs with black background" by JobsForFelonsHub is licensed under CC BY 2.0.

Согласно информации от ведомства, четверо граждан из одной из ближних зарубежных стран были задержаны, их возраст варьируется от 16 до 18 лет. Также среди них находится 18-летний местный житель.

На данный момент правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия, направленные на поиск администратора Telegram-канала, на котором размещались видеоролики с нападениями.

Ранее было объявлено о задержании первого подозреваемого в совершении нападений на прохожих в Санкт-Петербурге.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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