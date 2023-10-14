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Турист устроил резню на курорте Таиланда, порезав людей в баре

1:39
Происшествия

Двое пострадали, один из них получил серьезные травмы, из-за неадекватного поведения американского туриста, задержанного на тайском курорте Чиангмай. Инцидент произошел в баре, где американец напал с ножом на других посетителей, сообщает ТУРПРОМ.

Турист устроил резню на курорте Таиланда, порезав людей в баре
Фото: Openverse

По словам пострадавшей 42-летней хозяйки развлекательного заведения в районе Пхра Сингх в городе Чиангмай, инцидент произошел около 3:30 ночи. В бар вошел агрессивный иностранец с ножом, который ранил хозяйку и нанес несколько серьезных ударов ножом норвежскому туристу, который пытался помочь.

Полиция была вызвана, но к моменту их прибытия американец уже ушел с места преступления. Владелица бара вызвала скорую помощь для пострадавшего норвежца, который получил серьезные травмы. Полицейские впоследствии успешно арестовали агрессора в отеле в Чиангмае, где он проживал, у него был изъят нож.

Известно, что задержанный американец, 28-летний Брайан Бургграф из Флориды, США, был обвинен в причинении телесных повреждений и нанесении тяжких травм. Местные жители оказались полезными свидетелями, помогая полиции в идентификации агрессора. По словам свидетелей, турист часто проявлял агрессивное поведение в развлекательных заведениях Чиангмая и причинял вред окружающим, будучи часто в состоянии алкогольного опьянения.

Хозяйка бара заявила, что очень рала его задержанию и надеется, что ему будет запрещен въезд в Таиланд в будущем.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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