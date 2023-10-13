В Красноярске умерла девочка, родители которой с рождения посадили её на несбалансированную диету

1:16 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Красноярске скончался маленький ребёнок, чьи родители с рождения предоставляли ему несбалансированное веганское питание и применяли нетрадиционные методы лечения. Об этом сообщает ГСУСК региона в Telegram-канале.

Фото: Anton Gyngazov/Russian Look

В рационе двухлетней девочки не входили никакие продукты животного происхождения, включая мясо, рыбу, яйца и молоко. В результате этой практики у ребёнка развилось хроническое расстройство питания и анемия. К сожалению, она также не смогла справиться с вирусной инфекцией, которая привела к её смерти.

"Следственным отделом предъявлено обвинение 35-летнему жителю Красноярска и его 36-летней супруге в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ, ст. 125 УК РФ", — говорится в сообщении.

Родители девочки находятся под следствием.

"В апреле 2023 года девочка в возрасте двух лет заболела простудным заболеванием, при этом родители не обратились за квалифицированной медицинской помощью, самостоятельно лечили ребёнка. Спустя два дня девочка скончалась", — сообщает следствие.

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