В Красноярске скончался маленький ребёнок, чьи родители с рождения предоставляли ему несбалансированное веганское питание и применяли нетрадиционные методы лечения. Об этом сообщает ГСУСК региона в Telegram-канале.
В рационе двухлетней девочки не входили никакие продукты животного происхождения, включая мясо, рыбу, яйца и молоко. В результате этой практики у ребёнка развилось хроническое расстройство питания и анемия. К сожалению, она также не смогла справиться с вирусной инфекцией, которая привела к её смерти.
"Следственным отделом предъявлено обвинение 35-летнему жителю Красноярска и его 36-летней супруге в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ, ст. 125 УК РФ", — говорится в сообщении.
Родители девочки находятся под следствием.
"В апреле 2023 года девочка в возрасте двух лет заболела простудным заболеванием, при этом родители не обратились за квалифицированной медицинской помощью, самостоятельно лечили ребёнка. Спустя два дня девочка скончалась", — сообщает следствие.
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