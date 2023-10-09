В Красноярском крае автоинспекторы вернули домой мальчика, ушедшего в школу ночью

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мальчик из Красноярского края перепутал время и в тёмное время суток отправился на занятия в школу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Фото: openverse.org

По информации ведомства, ребёнок был замечен ночью автоинспекторами. Отмечается, что инцидент случился в населённом пункте Балахта.

Как пояснили в МВД, инспекторы удивились, увидев школьника с рюкзаком в 03:00.

В итоге полицейские помогли мальчику вернуться домой. Выяснилось, что родители не услышали, как их ребёнок закрывал дверь, поэтому не заметили его пропажу.

Ранее в одной из гимназий Красноярского края охранник ударил несовершеннолетнего дубинкой. В образовательном учреждении запустили проверку.