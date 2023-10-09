Мальчик из Красноярского края перепутал время и в тёмное время суток отправился на занятия в школу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
По информации ведомства, ребёнок был замечен ночью автоинспекторами. Отмечается, что инцидент случился в населённом пункте Балахта.
Как пояснили в МВД, инспекторы удивились, увидев школьника с рюкзаком в 03:00.
В итоге полицейские помогли мальчику вернуться домой. Выяснилось, что родители не услышали, как их ребёнок закрывал дверь, поэтому не заметили его пропажу.
Ранее в одной из гимназий Красноярского края охранник ударил несовершеннолетнего дубинкой. В образовательном учреждении запустили проверку.
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