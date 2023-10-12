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В Израиле во время эскалации погиб уроженец Волгограда и боец ЦАХАЛ Решетников

1:06
Происшествия

Представители Волгоградской еврейской общины сообщили о гибели уроженца Волгограда Дмитрия Решетникова во время боевых действий на территории Израиля.

В Израиле во время эскалации погиб уроженец Волгограда и боец ЦАХАЛ Решетников
Фото: openverse

Отмечается, что мужчина служил в израильской армии обороны (ЦАХАЛ). Как пояснили в общине, Решетников был внесён в список пропавших без вести, однако позже стало известно о его гибели при сражении с ХАМАС.

"Защищая Израиль погиб боец взвода № 51 Голани, бывший волгоградец, бывший учащийся школы "ОР АВНЕР", активист проекта ENERJEW-Волгоград Дмитрий (Шломо) Решетников", — подчёркивается в официальном аккаунте общины в социальной сети "Вконтакте".

Ранее сообщалось, что четверо граждан РФ погибли во время обострения палестино-израильского конфликта. По информации посольства в Тель-Авиве, ещё шесть россиян пропали без вести, их местонахождение устанавливается.

7 октября при ракетной атаке ХАМАС на Израиль скончались советский учёный Сергей Гредескул и его супруга.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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