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Во время эскалации в Израиле погибли четыре гражданина РФ

1:08
Мир

С тех пор, как резко обострился конфликт в Израиле, на территории этой страны погибли четыре россиянина. Ещё шесть граждан РФ значатся как пропавшие без вести. Об этом проинформировали в пресс-службе посольства РФ в Тель-Авиве, предоставив списки израильской стороны.

Во время эскалации в Израиле погибли четыре гражданина РФ
Фото: "Russian Embassy Berlin flag" is marked with CC0 1.0.

"С прискорбием сообщаем, что согласно актуализированным данным израильской стороны по состоянию на 17.00 10 октября (время совпадает с мск) четыре гражданина Российской Федерации, имевшие также гражданство Израиля, числятся погибшими", — сказано в сообщении.

Представители дипмиссии добавили, что в данный момент занимаются сбором необходимой информации по этому вопросу.

В ведомстве сообщили, что в списках, которые обнародовал Израиль, ещё шестеро россиян значатся как пропавшие без вести.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российским дипломатам поступает большое количество звонков от граждан РФ, которые желают улететь из Израиля.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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