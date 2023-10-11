В израильском городе Офаким скончались советский физик-теоретик Сергей Гредескул и его супруга. Это произошло в результате ракетной атаки со стороны ХАМАС в минувшую субботу, 7 октября.
Информацию о смерти 81-летнего Гредескула и его жены подтвердил академик РАН Алексей Хохлов в Telegram-канале. Он пояснил, что во время ракетного удара супружеская пара не выходила из дома.
Гредескул в разные периоды жизни был сотрудником Физико-технического института УССР и Харьковского Физико-технического института низких температур им. Веркина. В 1991 году устроился в университет Бен-Гуриона, а спустя несколько лет решил выйти на пенсию. Сергей Гредескул был доктором физико-математических наук, лауреатом Государственной премии УССР.
7 октября началось обострение палестино-израильского конфликта. В субботу военные ХАМАС внезапно осуществили массированную ракетную атаку на Израиль. После этого израильские власти объявили о переходе государства в состояние войны.
На протяжении последних нескольких дней армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреливает сектор Газа.
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