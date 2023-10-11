Советский учёный Сергей Гредескул и его жена погибли в Израиле при атаке ХАМАС

В израильском городе Офаким скончались советский физик-теоретик Сергей Гредескул и его супруга. Это произошло в результате ракетной атаки со стороны ХАМАС в минувшую субботу, 7 октября.

Фото: Openverse

Информацию о смерти 81-летнего Гредескула и его жены подтвердил академик РАН Алексей Хохлов в Telegram-канале. Он пояснил, что во время ракетного удара супружеская пара не выходила из дома.

Гредескул в разные периоды жизни был сотрудником Физико-технического института УССР и Харьковского Физико-технического института низких температур им. Веркина. В 1991 году устроился в университет Бен-Гуриона, а спустя несколько лет решил выйти на пенсию. Сергей Гредескул был доктором физико-математических наук, лауреатом Государственной премии УССР.

7 октября началось обострение палестино-израильского конфликта. В субботу военные ХАМАС внезапно осуществили массированную ракетную атаку на Израиль. После этого израильские власти объявили о переходе государства в состояние войны.

На протяжении последних нескольких дней армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреливает сектор Газа.