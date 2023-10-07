На зерноприемном предприятии в городе Заинск, Татарстан, произошел пожар.
Инцидент произошел в отдельном здании, построенном из железобетонных плит, на территории зернохранилища. Пожарные отреагировали оперативно, и пожар был локализован на площади 500 квадратных метров. Пожар был потушен примерно через час после поступления сообщения.
Никто не пострадал, и угрозы дальнейшего распространения пожара не было. Причины пожара в настоящее время неизвестны, и специалисты будут расследовать обстоятельства инцидента.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Подтверждаются данные о переходе в активное наступление ВС РФ в направлении на Купянск.