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В Татарстане горит зерносклад на площади 500 квадратных метров

0:35
Происшествия

На зерноприемном предприятии в городе Заинск, Татарстан, произошел пожар.

В Татарстане горит зерносклад на площади 500 квадратных метров
Фото: openverse.org

Инцидент произошел в отдельном здании, построенном из железобетонных плит, на территории зернохранилища. Пожарные отреагировали оперативно, и пожар был локализован на площади 500 квадратных метров. Пожар был потушен примерно через час после поступления сообщения.

Никто не пострадал, и угрозы дальнейшего распространения пожара не было. Причины пожара в настоящее время неизвестны, и специалисты будут расследовать обстоятельства инцидента.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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