В Татарстане горит зерносклад на площади 500 квадратных метров

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На зерноприемном предприятии в городе Заинск, Татарстан, произошел пожар.

Фото: openverse.org

Инцидент произошел в отдельном здании, построенном из железобетонных плит, на территории зернохранилища. Пожарные отреагировали оперативно, и пожар был локализован на площади 500 квадратных метров. Пожар был потушен примерно через час после поступления сообщения.

Никто не пострадал, и угрозы дальнейшего распространения пожара не было. Причины пожара в настоящее время неизвестны, и специалисты будут расследовать обстоятельства инцидента.

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