Школьница отправила мошеннику фото банковских карт родителей

Мошенник уговорил 14-летнюю девочку из Черногорска отправить фотографии банковских карт ему, утверждая, что это необходимо для "спасения" денег её родителей, сообщает МВД по Хакасии.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

По информации, поступившей вчера в отдел МВД по Черногорску от мужчины и женщины, их дочь получила сообщение в социальной сети от якобы знакомого. Злоумышленник заверил подростка, что личные данные родителей были "выложены" в социальных сетях, и теперь мошенники могут получить доступ к их счетам.

Под видом решения проблемы, аферист убедил девочку сделать фотографии банковских карт родителей с обеих сторон и отправить их ему. Школьница следовала указаниям мошенника, сфотографировав карты, лежавшие в прихожей. Когда мошенник украл средства с карт (280 тысяч рублей), стало очевидно, что спасение было ложным.

Полицейские выяснили, что злоумышленник взломал аккаунт знакомого и обманывал девочку, представляясь им.

Представители правопорядка настоятельно рекомендуют провести беседу с детьми, предупреждая их о недопустимости раскрытия личной информации в сети, в том числе данных банковских карт, сообщает newkhakasiya.online.

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