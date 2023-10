Школьница отправила мошеннику фото банковских карт родителей

Мошенник уговорил 14-летнюю девочку из Черногорска отправить фотографии банковских карт ему, утверждая, что это необходимо для "спасения" денег её родителей, сообщает МВД по Хакасии.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.