Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали Рыльск в Курской области с помощью кассетных боеприпасов, следует из заявления главы региона Романа Старовойта.
Он напомнил, что Рыльск является приграничным населённым пунктом. Этот город не в первый раз подвергается обстрелу со стороны украинских войск.
Как пояснил губернатор в Telegram-канале, в результате атаки пострадала женщина. Её доставили в больницу с осколочными ранениями средней степени тяжести.
Старовойт добавил, что пациентке окажут всю необходимую медпомощь.
На место ЧП выехала бригада сапёров. Они выявили несколько неразорвавшихся снарядов. Помимо этого, глава Курской области сообщил о повреждении жилых домов, хозпостроек и машин в результате украинской атаки.
В середине сентября дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на Рыльск. Это привело к разрушению фасадов и окон в двух зданиях.
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