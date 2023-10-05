Старовойт: женщина ранена при ударе ВСУ по Рыльску кассетными боеприпасами

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали Рыльск в Курской области с помощью кассетных боеприпасов, следует из заявления главы региона Романа Старовойта.

Фото: openverse

Он напомнил, что Рыльск является приграничным населённым пунктом. Этот город не в первый раз подвергается обстрелу со стороны украинских войск.

Как пояснил губернатор в Telegram-канале, в результате атаки пострадала женщина. Её доставили в больницу с осколочными ранениями средней степени тяжести.

Старовойт добавил, что пациентке окажут всю необходимую медпомощь.

На место ЧП выехала бригада сапёров. Они выявили несколько неразорвавшихся снарядов. Помимо этого, глава Курской области сообщил о повреждении жилых домов, хозпостроек и машин в результате украинской атаки.

В середине сентября дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на Рыльск. Это привело к разрушению фасадов и окон в двух зданиях.