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Старовойт: дрон ВСУ сбросил взрывчатку на город Рыльск в Курской области

1:00
Происшествия

Ночью дрон Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковал Рыльск в Курской области. На город была сброшена взрывчатка, заявил глава региона Роман Старовойт.

Старовойт: дрон ВСУ сбросил взрывчатку на город Рыльск в Курской области
Фото: Openverse

По его словам, в результате атаки пострадали два здания, расположенные на улице Ленина. В них частично разрушены фасады и выбиты стёкла, уточнил губернатор.

В 50 километрах от Рыльска находится Сумская область Украины.

Примерно через час после сброса взрывного устройства с беспилотника ВСУ произошла вторая атака украинского дрона на Рыльск. Власти Курской области подтвердили информацию. На этот раз БПЛА частично повредил административное здание.

"Пострадавших нет", — подчеркнул Старовойт в Telegram-канале.

1 сентября беспилотник ВСУ атаковал атомград Курчатов в Курской области. Дрон влетел в нежилое здание, повредив фасад.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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