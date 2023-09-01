Согласно уточнённой информации, в налёте на атомград Курчатов Курской области утром 1 сентября участвовал один беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом заявил глава региона Роман Старовойт.
По его словам, изначально экстренные службы приняли упавший дрон за ещё один беспилотник. Кроме того, губернатор рассказал о повреждениях на территории города из-за атаки БПЛА.
"Подтверждено попадание одного беспилотника по нежилому зданию, незначительно повреждён фасад", — подчеркнул Старовойт в Telegram-канале.
Он добавил, что среди мирных граждан никто не пострадал.
Ранее Старовойт сообщил об атаке двух БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курчатов, пообещав проверить данные и позже предоставить подробные сведения.
1 сентября беспилотник также пытался атаковать Белгородскую область, однако был сбит средствами ПВО России.
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