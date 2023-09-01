Старовойт: по уточнённым данным, в налёте на Курчатов участвовал один дрон ВСУ

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Согласно уточнённой информации, в налёте на атомград Курчатов Курской области утром 1 сентября участвовал один беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом заявил глава региона Роман Старовойт.

Фото: openverse.org

По его словам, изначально экстренные службы приняли упавший дрон за ещё один беспилотник. Кроме того, губернатор рассказал о повреждениях на территории города из-за атаки БПЛА.

"Подтверждено попадание одного беспилотника по нежилому зданию, незначительно повреждён фасад", — подчеркнул Старовойт в Telegram-канале.

Он добавил, что среди мирных граждан никто не пострадал.

Ранее Старовойт сообщил об атаке двух БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курчатов, пообещав проверить данные и позже предоставить подробные сведения.

1 сентября беспилотник также пытался атаковать Белгородскую область, однако был сбит средствами ПВО России.