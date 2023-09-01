Губернатор Гладков: беспилотник самолётного типа сбит в Белгородской области

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолётного типа сбит под Белгородом. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

Фото: openverse.org

По его словам, дрон был уничтожен на территории Белгородского района с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО). Как пояснил губернатор, сотрудники экстренных служб устанавливают, есть ли какие-либо повреждения на земле. Предварительно, мирные жители не пострадали.

Информацию о сбитом в Белгородской области БПЛА подтвердили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Отмечается, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались совершить атаку примерно в 07:30 по московскому времени.

"БПЛА был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области", — уточнили в ведомстве.

1 сентября дрон ВСУ атаковал атомград Курчатов в Курской области. Помимо этого, силы ПВО рядом с Люберцами сбили беспилотник, направленный на Москву.