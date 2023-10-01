Вступил в силу закон о прозрачности рекомендательных сервисов в России

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По сообщению депутата Госдумы Антона Горелкина, сегодня начал действовать закон о рекомендательных сервисах, который требует от владельцев веб-сайтов и мобильных приложений, использующих рекомендательные алгоритмы, предоставлять пользователям ясную информацию о принципах и функционировании этих систем.

Фото: openverse

В своем Telegram-канале Горелкин подчеркнул: "Сегодня вступает в силу мой закон о рекомендательных сервисах. Напомню: основное его требование — это прозрачность. Владельцы сайтов и приложений, использующих механизм рекомендаций, теперь должны объяснять пользователю, по каким принципам он работает, какие данные собирает, как их обрабатывает."

Согласно этому закону, вся необходимая информация должна быть доступна пользователям в понятной форме, либо в виде простого и понятного текста, либо в форме инфографики. Горелкин также подчеркнул, что эта информация не должна быть скрыта глубоко внутри сайта или приложения, и регулирующие органы будут следить за соблюдением этого требования, а также за наличием информационных сообщений о применении рекомендательных технологий. В большинстве случаев такие сообщения будут представлены в виде гиперссылок, которые приведут пользователей к соответствующим правилам.

Антон Горелкин отметил, что закон предусматривает серьезные меры ответственности для тех, кто не соблюдает требования по информированию пользователей о рекомендательных технологиях или использует их в незаконных целях. В случае отказа соблюдать закон, Роскомнадзор имеет право получить доступ к программно-техническим средствам ресурса и провести аудит рекомендательных сервисов. Невыполнение требований закона может привести к блокировке ресурса.

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