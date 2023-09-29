Томскому пенсионеру удалось избежать мошеннической уловки с "безопасным счетом"

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Томска чуть не стал жертвой аферистов, как сообщили в пресс-службе УМВД по этому региону.

Фото: "The snare lights" by the diffraction by dews

По информации полиции, неизвестные несколько раз позвонили 65-летнему мужчине, представившись сотрудниками правоохранительных органов и других федеральных учреждений. Они уведомили его о том, что на него оформлен кредит, и сказали, что, чтобы избежать юридических последствий, ему следует взять этот кредит и перевести средства на "безопасный счёт".

"Следуя указаниям звонивших, пожилой томич оформил кредит в сумме более 400 тысяч рублей, но переводить деньги не стал. Перед тем как поехать к банкомату — терминалу, мужчина рассказал о происходящем своей супруге, которая пояснила, что он общается с мошенниками и настояла вернуть денежные средства обратно кредитору”, — говорится в официальном сообщении.

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