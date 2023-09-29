В Калужской области машина придавила вышедшую гулять с дочкой женщину

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Обнинска Калужской области скончалась, когда вышла на прогулку со своей дочерью. Её придавил собственный автомобиль. Инцидент произошёл возле дома № 43а на улице Белкинской. По предварительной информации, женщина вышла на улицу с полуторагодовалой дочкой и решила завести свой автомобиль Daewoo Matiz.

Фото: Anton Gyngazov/Russian Look

Указанная модель машины оснащена механической коробкой передач. Женщина завела двигатель, но не села полностью в автомобиль. В какой-то момент он начал двигаться и увлёк за собой его владелицу, как сообщает Телеканал "360".

В результате женщина была прижата между автомобилем и забором. Соседи обнаружили её в крайне тяжёлом состоянии через некоторое время и вызвали скорую помощь.

Медики предприняли усилия по спасению пострадавшей, после чего её экстренно доставили в больницу № 8 ФМБА России в Обнинске. Несмотря на усилия врачей, она скончалась в медицинском учреждении. Её дочка не пострадала, так как находилась в коляске в момент происшествия.

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