Госдума отклонила законопроект, позволяющий снять автомобиль с учета после продажи

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Автовладельцы пока не имеют возможности подать запрос в ГИБДД о снятии своего автомобиля с учета сразу после его продажи. Государственная Дума отложила рассмотрение законопроекта, который предоставляет такую возможность, на неопределенное время. В настоящее время, согласно закону, новый владелец автомобиля обязан в течение 10 дней перерегистрировать его на себя. Весь этот период бывший владелец подвержен риску получения штрафов с камер за нарушения Правил Дорожного Движения (ПДД), которые он не совершал, сообщает "За рулем".

Фото: Openverse.org

Инициатором этой новации выступил глава комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев. В его предложении отмечается, что бывший автовладелец должен иметь право снимать свой автомобиль с учета непосредственно после завершения сделки купли-продажи. Важно отметить, что это правило касается только сделок, которые проводятся через государственный портал госуслуг или заверяются нотариально. Несмотря на это, пока депутаты не готовы приступить к рассмотрению этого законопроекта, так же как и отмены обязательного предоставления страховки ОСАГО при регистрации автомобиля.

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Как снять машину с учёта после продажи не выходя из дома?