Пассажирам самолёта вернули деньги за билеты из-за издающей звуки собачки

Семейная пара направлялась из Парижа в Новую Зеландию на рейсе компании Singapore Airlines. Рядом с ними сидел пассажир, держащий маленькую собаку на руках, чтобы меньше паниковать во время полета.
Однако людям, которые сидели рядом с щенком, не понравилось, что животное громко дышит, фыркает и, главное, создаёт неприятные запахи, издавая характерные звуки. Муж и жена обратились к бортпроводникам, но из-за отсутствия свободных мест пересадить их не удалось.
В конечном итоге пара потребовала возврата денег за билеты, и авиакомпания, избегая споров, согласилась на возврат средств, сообщает argumenti.ru.
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