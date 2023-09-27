Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Квартиры или бизнес: что не поделили Федор и Светлана Бондарчук
Токсиколог Кутушов: 6 простых способов почистить легкие в домашних условиях
Финконсультант Гордиенко: постоянная экономия не может помочь разбогатеть
Врач Еделев рассказал о пике заболеваемости коронавирусом
На Ставрополье планируется создать приложение для борьбы с наркоторговлей
Астролог рассказала, на что указывают фазы Луны в день рождения
Уфа возглавила рейтинг самых многочисленных городов Башкирии
Делом о «картофельной смерти» во Владивостоке занялись следователи
Правительство РФ предложило запретить экспорт купленного на рынке топлива

Пассажирам самолёта вернули деньги за билеты из-за издающей звуки собачки

0:45
Происшествия

Семейная пара направлялась из Парижа в Новую Зеландию на рейсе компании Singapore Airlines. Рядом с ними сидел пассажир, держащий маленькую собаку на руках, чтобы меньше паниковать во время полета.

Пассажирам самолёта вернули деньги за билеты из-за издающей звуки собачки
Фото: CreativeCommons

Однако людям, которые сидели рядом с щенком, не понравилось, что животное громко дышит, фыркает и, главное, создаёт неприятные запахи, издавая характерные звуки. Муж и жена обратились к бортпроводникам, но из-за отсутствия свободных мест пересадить их не удалось.

В конечном итоге пара потребовала возврата денег за билеты, и авиакомпания, избегая споров, согласилась на возврат средств, сообщает argumenti.ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Собчак после разговора с Кадыровым приготовила команду к отъезду за рубеж

Ксения Собчак рассказала, что ей позвонил Рамзан Кадыров с просьбой не трогать его семью. Журналистка передала содержание 40-минутного разговора с главой Чечни.

Собчак рассказала о 40-минутном разговоре с Кадыровым: Почему ты трогаешь мою семью?
Похудевший Игорь Крутой встретился с прикованной к коляске Татьяной Тарасовой
Композитор Игорь Крутой показал, как прошла встреча с Татьяной Тарасовой
Стало известно, кто заменит Татьяну Арнтгольц в проекте "Жди меня"
Анкудинова не считает певца SHAMAN талантливым
Пещерный русофоб: австрийский политик хочет расчленить Россию Александр Артамонов Побеждённый должен дрожать: канцлер Бисмарк писал жене кровожадные письма Сергей Лебедев Новая провокация на севере Косова: Приштина винит Белград Михаил Плисюк
"Ничего не боюсь": Лорак в очередной раз ответила на осуждения её позиции по СВО
Назван неожиданный полезный эффект от спиртного
США потребовали, чтобы Россия прекратила разработку "Алабуги"
США потребовали, чтобы Россия прекратила разработку "Алабуги"
Последние материалы
На Ставрополье планируется создать приложение для борьбы с наркоторговлей
Уфа возглавила рейтинг самых многочисленных городов Башкирии
Делом о «картофельной смерти» во Владивостоке занялись следователи
Правительство РФ предложило запретить экспорт купленного на рынке топлива
Гонорары уехавших из России Пугачевой и Галкина* снизились
Терапевт Тихомирова: дефицит воды в организме ведёт к снижению когнитивных способностей
Директор газовой компании нанимал несуществующих сотрудников на Ставрополье
Рестайлинговый УАЗ "Патриот" получит дизель и шестиступенчатую механику
Вайкуле оправдалась за выступления на российских корпоративах
Пассажирам самолёта вернули деньги за билеты из-за издающей звуки собачки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников