В полицию поступило заявление от участницы четвёртого сезона проекта "Голос. Дети" Александры Апраксиной. Девушка пожаловалась, что её обманом заставляют выплачивать 196 тысяч рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах корреспонденту РИА Новости.
Ранее в Telegram-канале "112" появилась информация о том, что Апраксина хотела заключить договор с модельным агентством "Верона". Однако недобросовестные сотрудники организации подложили ей кредитный договор вместо трудового. В результате Апраксина оказалась должна агентству 196 тысяч рублей.
Сама певица обнаружила обман только через день. Добровольно расторгнуть договор в агентстве с ней отказались, поэтому потерпевшая была вынуждена пойти в полицию.
"Апраксина заявила, что ее обманули на 196 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка", — рассказал источник.
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