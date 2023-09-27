Участницу 4-го сезона "Голос. Дети" обманули на 196 тысяч рублей

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В полицию поступило заявление от участницы четвёртого сезона проекта "Голос. Дети" Александры Апраксиной. Девушка пожаловалась, что её обманом заставляют выплачивать 196 тысяч рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах корреспонденту РИА Новости.

Фото: Openverse

Ранее в Telegram-канале "112" появилась информация о том, что Апраксина хотела заключить договор с модельным агентством "Верона". Однако недобросовестные сотрудники организации подложили ей кредитный договор вместо трудового. В результате Апраксина оказалась должна агентству 196 тысяч рублей.

Сама певица обнаружила обман только через день. Добровольно расторгнуть договор в агентстве с ней отказались, поэтому потерпевшая была вынуждена пойти в полицию.

"Апраксина заявила, что ее обманули на 196 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка", — рассказал источник.

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