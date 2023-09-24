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Дегтярёва объяснила неудачу на на шоу "Голос. Уже не дети" выбором песни: "Я плакала"

1:07
Шоу-бизнес

Участница шоу "Голос. Дети", блиставшая семь лет назад в финале, Ярослава Дегтярёва, объяснила, почему не попала в новый сезон "Голос. Уже не дети".

Дегтярёва объяснила неудачу на на шоу "Голос. Уже не дети" выбором песни: "Я плакала"
Фото: The Voice Kids Russia/Голос Дети

Она не смогла пройти даже слепые прослушивания. И считает, что всё дело в выбранной песне. Об этом 15-летняя конкурсантка рассказала в интервью Mash.

Повзрослевшая участница "Голоса", воспитанница Димы Билана, заявила, что плакала, когда выбрали песню "Ой, да не вечер".

По её словам, она хотела "немножко другую" композицию. Может быть, даже и снова "Кукушку".

"Что утвердили — так нужно было", — объяснила девочка.

В итоге, на первом же этапе Ярославу не узнал даже старый наставник Билан. Остальное жюри — тоже. А поскольку сезон активно рекламировали выступлением "той самой" маленькой Яси, соцсети заполонили сотни недовольных зрителей, отмечает канал.

Добавим, победитель "Голос. Дети" Данил Плужников также не смог пройти отбор в новый проект.

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Ярослава Дегтярёва. "Кукушка" - Слепые прослушивания - Голос Дети - Сезон 3
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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