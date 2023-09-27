В ДТП в Екатеринбурге пострадал ребенок

1:11 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Екатеринбурге на улице Вильгельма де Геннина произошло столкновение двух легковых автомобилей, которое привело к травмам восьмилетнего ребенка. Информацию об этом предоставили представители Госавтоинспекции города.

Фото: "Accident" by sfllaw is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием ребенка, которое произошло сегодня вблизи дома №33 по ул. Вильгельма де Геннина. По предварительным данным, водитель — 28-летний мужчина - управляя автомобилем Opel Vectra, двигаясь по ул. Вильгельма де Геннина со стороны ул. Павла Шаманова в сторону ул. Краснолесья, допустил столкновение с впереди стоящей автомашиной Renault SR, которую после удара отбросило на впереди стоящую автомашину Renault Scenic", — говорится в сообщении.

По информации из официального сообщения, в результате этого инцидента пострадала 8-летняя пассажирка автомобиля Renault Scenic, которая была госпитализирована с ушибом головы. На момент столкновения девочка находилась на заднем пассажирском сиденье слева, но ей удалось избежать серьезных травм.

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