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Врача приговорили к шести годам условно за подделку данных для освобождения от призыва

1:58
Происшествия

Врача-рентгенолога Кирилла Лебедева из ГБУЗ «Городская поликлиника № 56» в Санкт-Петербурге приговорили к шести годам условного заключения с испытательным сроком в пять лет и лишением права занимать государственные должности на аналогичный срок. Кроме того, суд обязал врача уплатить государству 70 тысяч рублей. Лебедев признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с правоохранительными органами.

Врача приговорили к шести годам условно за подделку данных для освобождения от призыва
Фото: openverse.org

Лебедева признали виновным в шести случаях, предусмотренных частью 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (получение взятки в крупном размере и организация получения взяток группой лиц по предварительному сговору). Расследование установило, что "лицо № 1," которое являлось руководителем центра ВВЭ и ответственным за организацию контрольного медосвидетельствования граждан, освобождённых от призыва на военную службу по состоянию здоровья, разработало схему получения взяток от потенциальных призывников. Он привлёк "лицо № 2," которое должно было найти медицинских работников для выполнения этой схемы и передавать "лицу № 1" по 90 тысяч рублей с каждого "клиента", сообщает medrussia.org.

Поскольку Лебедев был знаком с "лицом № 2," ему было предложено участвовать в этой схеме. Завотделение Лебедева получало по 10 тысяч рублей за каждого пациента, а остальные деньги передавались "лицу № 2." По данным суда, участники организованной группы, занимавшиеся освобождением от призыва на службу, успели получить более 1,3 миллиона рублей от семи человек (от 145 тысяч до 230 тысяч рублей с каждого). Врач Лебедев был осуждён за подделку медицинских данных, направленных на освобождение от призыва.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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