Самолёт Екатеринбург-Сочи совершил экстренную посадку, когда у бойца СВО на борту случился приступ

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Самолёт, следовавший маршрутом Екатеринбург-Сочи, пилоты были вынуждены сажать в экстренном порядке, из-за того, что у одного из пассажиров, бойца СВО, случился приступ. Об этом пишет издание "Е1.РУ".

Фото: Openverse

Представители авиакомпании уточнили, что в ходе полёта военный внезапно почувствовал себя плохо, у него начались судороги.

"Со слов его сопровождающих, мужчина страдает от последствий контузии", — отметили в пресс-службе перевозчика.

Как рассказала одна из пассажирок, самолёт прибыл в аэропорт на 15 минут раньше запланированного. Как только он приземлился, военнослужащего забрали врачи, которые уже ждали его у трапа на "скорой помощи". Потом бойца СВО сразу отправили в больницу.

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