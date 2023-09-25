Самолёт, следовавший маршрутом Екатеринбург-Сочи, пилоты были вынуждены сажать в экстренном порядке, из-за того, что у одного из пассажиров, бойца СВО, случился приступ. Об этом пишет издание "Е1.РУ".
Представители авиакомпании уточнили, что в ходе полёта военный внезапно почувствовал себя плохо, у него начались судороги.
"Со слов его сопровождающих, мужчина страдает от последствий контузии", — отметили в пресс-службе перевозчика.
Как рассказала одна из пассажирок, самолёт прибыл в аэропорт на 15 минут раньше запланированного. Как только он приземлился, военнослужащего забрали врачи, которые уже ждали его у трапа на "скорой помощи". Потом бойца СВО сразу отправили в больницу.
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